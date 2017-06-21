Александр Васин: Я не снимаю с себя вины за такой провал

Главный тренер женской сборной России Александр Васин высказался о выступлении команды на Евробаскете.

Накануне сборная России проиграла Греции (58:62) и не смогла выйти в четвертьфинал и отобраться на чемпионат мира.

– Я знаю, что тренер должен брать на себя ответственность за результат, – приводит слова Васина официальный сайт РФБ. – Он – первый, кто виноват в любом поражении. И я не снимаю с себя вины за такой провал. Но о причинах результата можно дискутировать долго.

– Вы знаете их?

– Должно пройти время, чтобы провести глубокий анализ. Спокойствие только внешнее. Внутри все клокочет. А каждый промах – это удар в сердце, который не проходит бесследно. Сейчас по горячим следам не стоит поддаваться эмоциям и делать скоропалительные выводы. Кого-то винить не хочу. Я возглавлял этот проект – женский Евробаскет-2017. И, естественно, мне первому нести ответственность за неудовлетворительное выступление.