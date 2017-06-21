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Вадим Афонин стал игроком «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник Вадим Афонин на правах свободного агента заключил соглашение с махачкалинским «Анжи».

Контракт подписан по схеме «1+1», сообщает официальный сайт клуба.

Афонин начал карьеру в клубе «Трактор» (Ташкент). Затем полузащитник выступал в составе «Рубина», «Шуртана» (Узбекистан), «Салюта» и «Оренбурга».

Футболист играл за юношескую, молодежную и национальную сборные Узбекистана.

Напомним, «Анжи» занял 12-е место в чемпионате России-2016/17.

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