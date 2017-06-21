Андрей Кириленко: Сборная России не играла, а работала

Президент РФБ Андрей Кириленко подвел итоги выступлению женской сборной России на Евробаскете в Чехии.

Накануне сборная России проиграла Греции (58:62) и не смогла выйти в четвертьфинал и отобраться на чемпионат мира.

«Конечно, женский Евробаскет расстроил с точки зрения итогового результата. Но мне бы не хотелось что-то комментировать на эмоциях. В таком состоянии я вообще не люблю принимать какие-либо решения – сначала необходимо все тщательно осмыслить.

Сейчас нельзя делать скоропалительных выводов, хотя, безусловно, после такого результата эмоции могут преобладать над разумом. В первую очередь, необходимо во всем тщательно разобраться и сделать правильные выводы. Понять, где и в чем мы могли не доработать. Если есть вопросы в плане организационного процесса, значит, нужно думать над тем, чем РФБ может еще помочь. Есть просчеты в тактике – вопросы к тренерскому штабу. Разобраться, если это имело место, что не так с игроками. Необходим очень тщательный анализ и подробный разбор ошибок, чтобы не совершать их в будущем.

При всем том, что я увидел на чемпионате Европы, хотелось бы нашим девушкам дать один совет. Никогда не забывайте, что баскетбол – это игра, в которую нужно играть. А сборная не играла, а работала. Игроки были словно роботы. В такой ситуации не может пойти игра. Для этого необходима легкость, благодаря которой можно получать от игры удовольствие. Увы, как раз легкости за четыре матча я не увидел», – приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.