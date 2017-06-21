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В «Лужниках» завершают установку тематических светильников

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

Установка наружного освещения на территории спорткомплекса «Лужники» выполнена на 90%, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, это будут современные светильники, динамичный дизайн которых будет отсылать посетителей «Лужников» к теме спорта.

«Освещение территории подразделяется на функциональное и декоративное. В первом случае большую роль играют меры безопасности, предусмотренные Международной федерацией футбола – ФИФА – в ходе подготовки к чемпионату мира 2018.

Например, камеры видеонаблюдения требуют, чтобы свет падал четко сверху вниз. То же самое касается детских и спортивных площадок. Для декора будут подсвечиваться деревья, памятники, цветники», – приводит слова Кузнецова официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В Москомархитектуре уточнили, что всего на территории «Лужников» планируется установить 1200 опор освещения и порядка 1500 светильников разных типов.

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