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«Арсенал» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18 (фото)

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Лондонский «Арсенал» официально представил домашнюю форму, в которой игроки команды будут выступать в следующем сезоне.

Форма выполнена в традиционных для «канониров» красно-белых цветах.

Напомним, в прошедшем сезоне «Арсенал» занял пятое место в премьер-лиге и не смог пробиться в Лигу чемпионов.

А главный тренер команды Арсен Венгер подписал с лондонцами новый контракт на два года.


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