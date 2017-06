«Арсенал» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18 (фото)

Лондонский «Арсенал» официально представил домашнюю форму, в которой игроки команды будут выступать в следующем сезоне.

Форма выполнена в традиционных для «канониров» красно-белых цветах.

Напомним, в прошедшем сезоне «Арсенал» занял пятое место в премьер-лиге и не смог пробиться в Лигу чемпионов.

А главный тренер команды Арсен Венгер подписал с лондонцами новый контракт на два года.

You’ve seen our new @PUMAfootball kit...



Pre-order and get a £10 voucher 👉 https://t.co/XzbUi1AO2X#WeAreTheArsenal🔴 pic.twitter.com/g8HzvTIooG