«Арсенал» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18 (фото)
Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии
Лондонский «Арсенал» официально представил домашнюю форму, в которой игроки команды будут выступать в следующем сезоне.
Presenting… our @PUMAfootball home kit for 2017/18— Arsenal FC (@Arsenal) 21 июня 2017 г.
👉https://t.co/qnVufCjOKf#WeAreTheArsenal🔴 pic.twitter.com/kfPd6jpeZN
Форма выполнена в традиционных для «канониров» красно-белых цветах.
Напомним, в прошедшем сезоне «Арсенал» занял пятое место в премьер-лиге и не смог пробиться в Лигу чемпионов.
А главный тренер команды Арсен Венгер подписал с лондонцами новый контракт на два года.
You’ve seen our new @PUMAfootball kit...— Arsenal FC (@Arsenal) 21 июня 2017 г.
Pre-order and get a £10 voucher 👉 https://t.co/XzbUi1AO2X#WeAreTheArsenal🔴 pic.twitter.com/g8HzvTIooG
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