Тульский «Арсенал» планирует усилиться хавбеком «Црвены Звезды»

Полузащитник «Црвены Звезды» Дамьен Ле Таллек может перебраться в чемпионат России. Об этом сообщает «Спортски Журнал».

Согласно источнику, инициатором сделки является новый главный тренер российского клуба Миодраг Божович, который знаком с футболистом по работе в Сербии.

Отмечается, что сейчас стороны согласовывают финансовые условия перехода.

Напомним, Ле Таллек уже выступал в РФПЛ с 2014 по 2015 год, защищая цвета «Мордовии». С января 2016 года хавбек провел за «Црвену Звезду» 51 матч и забил пять мячей.

Таблица трансферов РФПЛ