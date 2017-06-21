Доннарумма может передумать уходить из «Милана»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пересмотреть свое решение не продлевать контракт с клубом.

По данным Sky Sport Italia, «Милан» возобновил переговоры с 18-летним вратарем, а его агент Мино Райола вылетел в Польшу, где Доннарумма выступает за молодежную сборную Италии на Евро (U21).

«Доннарумма – очень хороший голкипер, но ему всего 18 лет, – заявил Синиша Михайлович, при котором вратарь дебютировал в «Милане». – Ему нужно еще время, чтобы сформироваться как игроку. И на его месте я сделал бы это в клубе, где все любят тебя, проявляют терпение к тебе и дают возможность для роста».

Напомним, в минувший четверг Доннарумма заявил, что не будет продлевать контракт с «Миланом», который истекает в 2018 году.