Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Шмурнов – о заявлении Будогосского: Очень смешно, все ведь ровно наоборот

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о заявлении главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрея Будогосского.

Последний ранее сообщил, что введение видеоповторов навредит российскому футболу. Позже Будогосский подвергся критике, но от своего мнения отказываться не стал, заявив следующее:

«Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении».

«Очень смешно, что господин Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно. Все ведь ровно наоборот», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила БорзыкинаЗачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» пытается понять логику действующего чемпиона, решившегося на этот трансфер.От московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана СоловьеваОт московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана СоловьеваИван Соловьев подписал контракт с «Динамо СПб», «Советский спорт» вспоминает главные этапы карьеры 24-летнего футболиста.Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом.Тульский «Арсенал» планирует усилиться хавбеком «Црвены Звезды»Полузащитник «Црвены Звезды» Дамьен Ле Таллек может перебраться в чемпионат России. Об этом сообщает «Спортски Журнал».Вадим Афонин стал игроком «Анжи»Полузащитник Вадим Афонин на правах свободного агента заключил соглашение с махачкалинским «Анжи».Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухСелекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухКак питерский клуб мог сэкономить 28 миллионов евро на трансфере и 4,5 миллиона евро в год на зарплате одного лишь игрока.«Зенит» хочет купить защитника «Торино»Защитник «Торино» Кевин Бонифаци заинтересовал «Зенит», сообщает Torinogranata.it.Леонид Федун: Кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак». Может, там болельщики ЦСКАГлава совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун полагает, что санкции, наложенные Соединенными Штатами на ИФД «Капиталъ», могут быть связаны с тем, что в Вашингтоне не любят столичный футбольный клуб.Владимир Гранат: Бердыев хотел видеть меня в «Рубине», поэтому ни секунды не думал, сразу принял решениеЗащитник «Рубина» Владимир Гранат рассказал о том, почему принял решение перейти в клуб из Казани.Тарас Бурлак: Весь сбор в Австрии мы занимались оборонойЗащитники «Рубина» Тарас Бурлак и Карлос Самбрано прокомментировали контрольный матч со словенским «Целе» (2:0) и подвели итоги первого сбора в Австрии.Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеАндрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеБывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».Спортивный директор «Рубина»: Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечноСпортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об игре казанского клуба под руководством Курбана Бердыева, а также отметил сильные стороны российского специалиста.«Уфа» сыграет с «Химками», «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» на втором сбореКак сообщает пресс-служба «Уфы», российский клуб проведет контрольные встречи с «Химками», красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» в рамках второго сбора в подмосковном Новогорске.«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Валерий Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, сжечьЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин не согласен с мнением главы судейского корпуса РФС Андрея Будогосского оставить РФПЛ без видеоповторов.Самба Соу: «Динамо» – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственностьНовичок «Динамо» Самба Соу поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб.«Краснодар» предложил пять миллионов евро «Спортингу» за МедейрушаФутбольный клуб «Краснодар» предложил португальскому «Спортингу» пять миллионов евро за полузащитника Юри Медейруша, сообщает A Bola.Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможноБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ, что экс-нападающий «Зенита» Халк может вернуться в питерский клуб.Жонатас: Мы постепенно привыкаем к новым требованиям БердыеваНападающий «Рубина» Жонатас рассказал о предсезонном сборе команды, который проходит в Австрии.
Футбол
Доннарумма может передумать уходить из «Милана»
Футбол
«Арсенал» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18 (фото)
Футбол
Суарес отговорил Месси от трансфера в «Манчестер Сити»
Футбол
Букмекеры считают Португалию явным фаворитом в матче с россиянами
все новости
Андрей Будогосский
Андрей Будогосскийвсе новости
Александр Шмурнов
Александр Шмурноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости