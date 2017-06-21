Александр Шмурнов – о заявлении Будогосского: Очень смешно, все ведь ровно наоборот

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о заявлении главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрея Будогосского.

Последний ранее сообщил, что введение видеоповторов навредит российскому футболу. Позже Будогосский подвергся критике, но от своего мнения отказываться не стал, заявив следующее:

«Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении».

«Очень смешно, что господин Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно. Все ведь ровно наоборот», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.