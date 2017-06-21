Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар4 : 0Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 0Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Новосельцев: Классно, когда тренеры, как Манчини, работают вместе с игроками на тренировке

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился мнением о первом тренировочном сборе петербургского клуба под руководством Роберто Манчини.

– Какие тренировки у Роберто Манчини?
– Много занимаемся тактикой, работаем над физической подготовкой. Тренировки объемные, поэтому приходится ребятам в свободное время спать.

– Манчини сам активно участвует в тренировках, работает с мячом. Это необычно или так делают многие?
– У каждого тренера своя специфика, но я считаю, это классно, когда тренер вместе с игроками на поле.

– Как думаете, готова ли команда к товарищескому матчу против софийского ЦСКА?

– Понятно, что это будет первая игра после отпуска, мы будем не в такой форме, чтобы выйти и носиться, но будем стараться воплотить те тактические моменты, которые наигрывали на тренировках. Конечно, постараемся победить, – приводит слова Новосельцева официальный сайт «Зенита».

Напомним, 15 июня сине-бело-голубые отправились в Австрию на первый тренировочный сбор.

21 июня «Зенит» проведет товарищеский матч против софийского ЦСКА, а через три дня встретится с «Лудогорцем». Обе игры начнутся в 19:00.

Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита» 1 июня. После его назначения «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухСелекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухКак питерский клуб мог сэкономить 28 миллионов евро на трансфере и 4,5 миллиона евро в год на зарплате одного лишь игрока.Роберто Бекиевич Манчини. Реплика Сергея МикуликаРоберто Бекиевич Манчини. Реплика Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» не мог остаться в стороне от главного трансферного слуха дня.От московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана СоловьеваОт московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана СоловьеваИван Соловьев подписал контракт с «Динамо СПб», «Советский спорт» вспоминает главные этапы карьеры 24-летнего футболиста.Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом.«Зенит» хочет купить защитника «Торино»Защитник «Торино» Кевин Бонифаци заинтересовал «Зенит», сообщает Torinogranata.it.«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией КК«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией ККГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос – о матче против Австралии, своей игре против «Зенита» 30 лет назад и ошибках организаторов.Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани: Надеюсь, Ломбертс поделится с «Остенде» тем успехом, которого добился в «Зените»Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился мнением о бывшем защитнике «Зенита» Николасе Ломбертсе.Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеАндрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеБывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможноБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ, что экс-нападающий «Зенита» Халк может вернуться в питерский клуб.Кержаков встретился с вице-президентом «Монако» ВасильевымНападающий «Зенита» Александр Кержаков выложил фото с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым на своей странице в Instagram.Зобнин продлил контракт со «Спартаком», Базелюк перешел в «Анжи», «Зенит» работает над трансфером Маноласа. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Константин Сарсания: Полоз в «Зените»? Можно еще что-нибудь написатьСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза.Полоз станет одноклубником Нобоа в «Зените»Как сообщает «БИЗНЕС Online», форвард «Ростова» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».Далер Кузяев: С Манчини очень интересно. Много работаем над тактикой, он все нам разжевываетПолузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от работы с Роберто Манчини, а также рассказал о конкуренции в петербургском клубе.«Спартак» почти догнал «Зенит» по трансферной стоимости игроковСайт transfermarkt.de обновил данные. Самый дорогой состав в премьер-лиге по-прежнему у «Зенита» – 97,7 млн евро. Однако вплотную к питерцам подошел «Спартак» – 96,9 млн.У кого самый дорогой состав? И сколько стоит Промес?У кого самый дорогой состав? И сколько стоит Промес?Сайт transfermarkt.de обновил ценники на игроков российской премьер-лиги. Рассказываем о самых интересных изменениях.«Зенит» готов платить Маноласу 5 млн евро в годКак сообщает Tuttocalciochannel, «Зенит» готов удовлетворить требования защитника «Ромы» Костаса Маноласа.«Спартак» интересуется нападающими, а «Зенит» не намерен сорить деньгами (видео)«Спартак» интересуется нападающими, а «Зенит» не намерен сорить деньгами (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Баскетбол
Агент Мозгова: Знали, что «Бруклин» заинтересован в обмене Тимофея
Футбол
Дмитрий Хомуха: Матч сборной России состоится на «Открытии Арене», но это не повлияет на игроков «Спартака»
Баскетбол
Блатт и Барцокас претендуют на пост главного тренера «Химок»
Бокс
Дэйна Уайт: Если Макгрегор нокаутирует Мэйвезера, он станет самой большой звездой в мире спорта
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Иван Новосельцев
Иван Новосельцеввсе новости
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости