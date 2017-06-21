Иван Новосельцев: Классно, когда тренеры, как Манчини, работают вместе с игроками на тренировке

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился мнением о первом тренировочном сборе петербургского клуба под руководством Роберто Манчини.

– Какие тренировки у Роберто Манчини?

– Много занимаемся тактикой, работаем над физической подготовкой. Тренировки объемные, поэтому приходится ребятам в свободное время спать.

– Манчини сам активно участвует в тренировках, работает с мячом. Это необычно или так делают многие?

– У каждого тренера своя специфика, но я считаю, это классно, когда тренер вместе с игроками на поле.

– Как думаете, готова ли команда к товарищескому матчу против софийского ЦСКА?

– Понятно, что это будет первая игра после отпуска, мы будем не в такой форме, чтобы выйти и носиться, но будем стараться воплотить те тактические моменты, которые наигрывали на тренировках. Конечно, постараемся победить, – приводит слова Новосельцева официальный сайт «Зенита».

Напомним, 15 июня сине-бело-голубые отправились в Австрию на первый тренировочный сбор.

21 июня «Зенит» проведет товарищеский матч против софийского ЦСКА, а через три дня встретится с «Лудогорцем». Обе игры начнутся в 19:00.

Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита» 1 июня. После его назначения «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.