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Синиша Михайлович: Я взял Балотелли в «Милан», и я охотно пригласил бы его в «Торино»

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Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович хотел бы снова поработать с нападающим Марио Балотелли.

- Надеюсь, Белотти примет решение как можно скорее. Ситуация должна проясниться во время предсезонной подготовки.

Балотелли? Я взял его в «Милан», и я охотно взял бы его в «Торино», – рассказал Михайлович в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, в прошлом сезоне Марио Балотелли защищал цвета «Ниццы», в составе которой занял третье место в Лиге 1 и путевку в Лигу чемпионов-2017/18. 

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