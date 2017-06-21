Синиша Михайлович: Я взял Балотелли в «Милан», и я охотно пригласил бы его в «Торино»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович хотел бы снова поработать с нападающим Марио Балотелли.

- Надеюсь, Белотти примет решение как можно скорее. Ситуация должна проясниться во время предсезонной подготовки.



Балотелли? Я взял его в «Милан», и я охотно взял бы его в «Торино», – рассказал Михайлович в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, в прошлом сезоне Марио Балотелли защищал цвета «Ниццы», в составе которой занял третье место в Лиге 1 и путевку в Лигу чемпионов-2017/18.

