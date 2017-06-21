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Blizzard подписала соглашение с Twitch о правах на прямые трансляции киберспортивных мероприятий

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Компания Blizzard подписала соглашение с платформой Twitch о правах на прямые трансляции более чем 20 главных киберспортивных мероприятий Blizzard в 2018 году.

Разработчик и издатель видеоигр Blizzard Entertainment и стриминговая платформа Twitch бъявили о начале двухлетнего международного сотрудничества, включающего предоставление прав на прямые трансляции избранного киберспортивного контента компании Blizzard, а также на специальные игровые материалы для подписчиков Twitch Prime.

В рамках данного сотрудничества платформа Twitch получит права на трансляции многих крупнейших киберспортивных мероприятий компании Blizzard, запланированных на 2018 год. 

Это сотрудничество включает следующие программы, охватывающие более 20 крупнейших мероприятий:

- Турнир Heroes of the Storm Global Championship (HGC)

- Мировой чемпионат StarCraft II World Championship Series (WCS Circuit)

- Чемпионат Hearthstone Championship Tour (HCT)

- Игры Hearthstone Global Games (HGG)

- Чемпионат арены World of Warcraft Arena Championship

- Игры Overwatch APEX League

- Игры Overwatch Premier Series

В рамках дальнейшего сотрудничества участники программы Twitch Prime из более чем 200 стран и регионов получат специальные внутриигровые предметы и предложения для игр Overwatch, Hearthstone и Heroes of the Storm. 

«Мы давно и успешно сотрудничаем с платформой Twitch и невероятно рады этому знаменательному соглашению, которое позволит обеспечить трансляции самых захватывающих киберспортивных состязаний для поклонников платформы Twitch, а также для всех, кому интересны киберспортивные мероприятия Blizzard. Киберспортивные сообщества очень важны для нас. Мы знаем, что миллионам людей по всему миру киберспортивные состязания по играм Blizzard нравятся так же, как и нам, и мы приложим все усилия, чтобы зрители смогли болеть за своих кумиров в любимых играх Blizzard», — заявил Фрэнк Пирс, директор по продуктам и сооснователь Blizzard Entertainment.

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