Дэйна Уайт: Если Макгрегор нокаутирует Мэйвезера, он станет самой большой звездой в мире спорта
Источник: New York PostКомментарии
Президент UFC Дэйна Уайт поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.
- Если МакГрегор его нокаутирует, он станет самой большой звездой в мире спорта. Посмотрим, что произойдет, если Флойд начнет бегать от него и бой превратится в соревнование по легкой атлетике. Самые знаменитые спортсмены в мире всегда были самыми жесткими ребятами. Много ли людей смогут вспомнить знаменитого игрока в крикет?, - заявил Уайт.
Напомним, поединок знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера и звезды ММА ирландца Конора Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
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