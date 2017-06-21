«Милан» проведет переговоры с «Фиорентиной» о переходе Калинича
«Милан» и «Фиорентина»
обсудят в среду трансфер форварда «фиалок» Николы Калинича, сообщает сайт
журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио.
29-летний хорват давно болеет за «Милан», поэтому, по всей видимости, согласится стать игроком «россонери».
Ожидается, что в переговорах будут участвовать спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли и спортивный директор «Фиорентины» Панталео Корвино.
Чтобы уговорить «Фиорентину», «Милан» может включить в сделку форварда Джанлуку Лападулу.
За два сезона в серии A Калинич забил 27 голов в 68 матчах. Ранее нападающий выступал за «Пулу», «Шибеник», «Хайдук», «Блэкберн» и «Днепр».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически