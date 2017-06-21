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Владимир Воробьев: Тренерский штаб «Динамо» сохранится практически в полном составе

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев сообщил, что тренерский штаб бело-голубых после организационно-правовых изменений сохранится практически в полном составе.

Напомним, в мае председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка 2 миллиардов рублей. По информации «Р-Спорт», из них общий долг перед хоккеистами составляет 727 873 000 рублей. Позже стало известно, что ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

«Тренерский штаб переходит в ООО практически в полном составе, уже сформирован план предсезонной подготовки. Сборы пройдут в соответствии с ранее составленными планами», - сказал Воробьев.

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