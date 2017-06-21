«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Левандовски
Источник: Sky SportsКомментарии
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью проявляет интерес к форварду сборной Польши Роберту Левандовски.
Как сообщает Sky Sports, английский клуб провел переговоры с агентом игрока, на которого также претендует «Челси». Отмечается, что нападающий мюнхенской «Баварии» больше склоняется к переезду в Лондон.
Также источник уверяет, что 28-летний футболист хочет покинуть Германию, так как недоволен отношением со стороны наставника «Баварии» Карло Анчелотти и руководства немецкого клуба.
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