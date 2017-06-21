«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Левандовски

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью проявляет интерес к форварду сборной Польши Роберту Левандовски.

Как сообщает Sky Sports, английский клуб провел переговоры с агентом игрока, на которого также претендует «Челси». Отмечается, что нападающий мюнхенской «Баварии» больше склоняется к переезду в Лондон.

Также источник уверяет, что 28-летний футболист хочет покинуть Германию, так как недоволен отношением со стороны наставника «Баварии» Карло Анчелотти и руководства немецкого клуба.