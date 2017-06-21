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Блатт и Барцокас претендуют на пост главного тренера «Химок»

Источник:  «Известия»Комментарии

По информации «Известий», Новым главным тренером «Химок» станет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт или экс-наставник «Локомотива-Кубани» Георгиос Барцокас.

По данным источника, подмосковный клуб покинет 59-летний черногорский специалист Душко Иванович, который работал с «Химками» в прошедшем сезоне.

Руководство подмосковной команды выбирает между кандидатурами Блатта и Барцокаса.

58-летний Блатт в данный момент возглавляет турецкую «Дарушшафаку», и его контракт с этим клубом действует до 2018 года. Ранее Дэвид шесть лет тренировал сборную России.Под его руководством команда выиграла Евробаскет-2007 и завоевала бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.

52-летний Барцокас работал в России с клубом «Локомотивом-Кубань». Он вывел команду в «Финал четырех» Евролиги сезона-2015/16. В прошлом сезоне он руководил «Барселоной», но был уволен за неудовлетворительные результаты.

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