Бушманов считает, что сборная России нацелена на победу в матче с Португалией

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

«Понятно, что ничья тоже станет неплохим результатом сегодня, но победа гарантирует выход в следующую стадию, и я думаю, что исходить будут именно из этого и выстроят игру в соответствии с этими размышлениями», – цитирует Бушманова «Газета.ru».

Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 18.00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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