Бушманов считает, что сборная России нацелена на победу в матче с Португалией
Источник: Газета.RuКомментарии
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.
«Понятно, что ничья тоже станет неплохим результатом сегодня, но победа гарантирует выход в следующую стадию, и я думаю, что исходить будут именно из этого и выстроят игру в соответствии с этими размышлениями», – цитирует Бушманова «Газета.ru».
Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 18.00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Читайте также:
«Нас ждет настоящая проверка». Генич – о матче сборных России и Португалии
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически