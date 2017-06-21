Дмитрий Хомуха: Матч сборной России состоится на «Открытии Арене», но это не повлияет на игроков «Спартака»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

«Сборная России играет при своих болельщиках, будет полный стадион, мощная поддержка огромного количества людей, и это сыграет существенную роль в сегодняшнем матче. Никаких других задач, кроме победы, не может стоять априори.

Матч пройдет на спартаковской «Открытие Арене»? Это не повлияет на игроков «Спартака». Это просто штампы», – цитирует специалиста «Газета.ru».

Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 18.00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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