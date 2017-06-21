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«Балтика» подписала ивуарийского нападающего Себаи

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

«Балтика» подписала контракт с нападающим Сенином Себаи, сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.

Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Себаи выступал за «Слуцк». В 12 матчах чемпионата Белоруссии он забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее нападающий играл в молдавском «Саксане» и румынской «Астре».



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