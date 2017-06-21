«Балтика» подписала ивуарийского нападающего Себаи
Источник: ФК «Балтика»Комментарии
«Балтика» подписала контракт с нападающим Сенином Себаи, сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.
Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один год.
В минувшем сезоне Себаи выступал за «Слуцк». В 12 матчах чемпионата Белоруссии он забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.
Ранее нападающий играл в молдавском «Саксане» и румынской «Астре».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически