Евгений Бушманов: Не думаю, что наша сборная побежит вперед сломя голову в матче с португальцами

Тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча Россия - Португалия на Кубке конфедераций.

- я не думаю, что наша сборная побежит вперед сломя голову. Мы сыграем более рационально.

Понятно, что ничья тоже станет неплохим результатом сегодня, но победа гарантирует выход в следующую стадию, и я думаю, что исходить будут именно из этого и выстроят игру в соответствии с этими размышлениями.

Уверен, что болельщики станут нашим 12-м игроком и помогут нам сыграть успешно сегодня, - рассказал Бушманов в интервью «Газете.ру».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча подопечных Станислава Черчесова с действующими чемпионами Европы.