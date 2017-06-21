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Марат Сафин стал игроком «Армавира»

Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации «Советского спорта», капитан «Сочи» Марат Сафин покинул команду и перешел в футбольный клуб «Армавир».

Сафин перешел в «Армавир» на правах свободного агента. Всего за футбольный клуб «Сочи» Сафин провел 29 игр и забил 16 голов.

Ранее «Советский спорт» сообщал о том, что футбольный клуб «Сочи» из-за финансовых проблем, отказался от участия в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги.

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