Агент Мозгова: Знали, что «Бруклин» заинтересован в обмене Тимофея

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал «Советскому спорту» об обмене его подопечного из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин».

- Обмен Тимофея стал для вас неожиданным?

- С одной стороны – довольно неожиданно, потому что в последнее время вокруг «Лейкерс» ходили слухи по другим обменам, была информация про других игроков. Но с другой стороны абсолютно новой ситуация не стала. Мы знали, что «Бруклин» заинтересован в обмене.

Суть обмена. Из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин Нетс» отправятся Тимофей Мозгов и Д'Анджело Рассел, в замен в «Лейкерс» переедет центровой Брук Лопес, а также клуб получит право выбора на предстоящем драфте под 27-м номером.