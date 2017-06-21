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Агент Мозгова: Знали, что «Бруклин» заинтересован в обмене Тимофея

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал «Советскому спорту» об обмене его подопечного из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин».

- Обмен Тимофея стал для вас неожиданным?
- С одной стороны – довольно неожиданно, потому что в последнее время вокруг «Лейкерс» ходили слухи по другим обменам, была информация про других игроков. Но с другой стороны абсолютно новой ситуация не стала. Мы знали, что «Бруклин» заинтересован в обмене.

Суть обмена. Из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин Нетс» отправятся Тимофей Мозгов и Д'Анджело Рассел, в замен в «Лейкерс» переедет центровой Брук Лопес, а также клуб получит право выбора на предстоящем драфте под 27-м номером.

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