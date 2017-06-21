Дмитрий Булыкин: Ничья станет справедливым результатом матча сборных России и Португалии
Источник: RT на русскомКомментарии
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин – о предстоящем матче национальной команды со сборной Португалии.
Напомним, игра состоится сегодня в Москве в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций и стартует в 18.00 мск.
«Обе команды будут заряжены на борьбу. Португалия – фаворит в противостоянии. Я бы, естественно, хотел победы нашей сборной, но считаю, что справедливым счетом будет 1:1», – приводит слова Булыкина RT со ссылкой на прямой эфир в социальной сети «Вконтакте».
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