Тренер сборной Австралии: Поездка в СССР в 1985-м – одна из самых запоминающихся в моей жизни

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу рассказал о своей поездке в СССР в бытность игроком.



- СССР очень отличался от Австралии. Для молодого игрока это отличный опыт – поехать в другую страну, почувствовать другую культуру. Это то, что я буду помнить всю жизнь. Эта поездка – одна из самых запоминающихся в моей жизни. Я получил удовольствие от такого опыта, - передает слова Постекоглу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в 1985 году чемпионат мира среди молодежных команд проводился в СССР. Сборная Австралии вышла в финальную часть турнира, но не вышла из группы, заняв третье место. Все три матча австралийцы провели в Минске.



сборная Камеруна встретится со сборной Австралии в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3).