Тренер сборной Австралии: Поездка в СССР в 1985-м – одна из самых запоминающихся в моей жизни
Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу рассказал о своей поездке в СССР в бытность игроком.
Напомним, в 1985 году чемпионат мира среди молодежных команд проводился в СССР. Сборная Австралии вышла в финальную часть турнира, но не вышла из группы, заняв третье место. Все три матча австралийцы провели в Минске.
сборная Камеруна встретится со сборной Австралии в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3).
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