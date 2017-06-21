Букмекеры считают, что сборная Мексики легко разберется с Новой Зеландией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии.
Победа мексиканцев оценивается коэффициентом 1,13, тогда как виктория новозеландцев идет за 24,08.
За ничью букмекеры предлагают 8,02.
Игра в Сочи начнется сегодня в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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