Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар4 : 0Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 0Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр «s1mple» Костылев: Поддерживайте до конца, если не удаётся — болейте за другую команду

Комментарии

Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев в интервью CyberSport.ru рассказал о подготовке команды к предстоящим турнирам, поделился мнением о фанатах из СНГ, высказался по поводу шоу-матча между Virtus.pro и Astralis за 250 000 долларов, а также обратился к фанатам.

«Мы определили себе график — у нас большой буткемп после свадьбы Ладислава [GuardiaN]. Он женится 30 июня, мы вылетаем в Кёльн 2 июля. ESL организует нам буткемп перед ESL One Cologne 2017, потом мы отправляемся на «мейджор». Он у нас в приоритете, но Кёльн будет тренировкой.

Последние матчи у нас были на Cobblestone и Mirage, тут сыграли Nuke и наконец-то победили на ней, тем более FlipSid3 Tactics играет её хорошо. И есть Inferno, которую надо подтянуть. Последний раз мы её проиграли fnatic в четвертьфинальной серии до двух побед на StarLadder и получили много опыта.

Фанаты из СНГ более активны, чем европейские. С американцами сравнивать также сложно — тут люди куда энергичнее. Болельщики из СНГ очень хорошо поддерживают другие команды, будь это VP, HellRaisers или другие европейцы. Это было на «Эпицентре» и StarLadder в Минске. Болельщики из СНГ поддерживают хороший, красивый Counter-Strike.

Это неплохой способ для команд заработать деньги. ELEAGUE молодцы, они много тратят, и это окупается благодаря телевидению и рекламе. Но я думаю, что тут допустили ошибку, поскольку VP не в той форме, которая у них была в финале The ELEAGUE Major. Там они с Astralis лучше боролись.

Турнир длился 5-6 дней, всё время был полный зал, хватало времени подготовиться к командам. Когда VP приглашают на такой турнир во время большого перерыва между чемпионатами, они не знают, что ожидать. На ELEAGUE Major у каждого соперника можно было выделить «дефолты», понять, какие раунды они используют. Сейчас это было практически невозможно. Побеждает тот, кто лучше подготовится индивидуально или наиграет что-то неожиданное.

Настоящие фанаты всегда будут верить. Тем, кто хочет что-то услышать: можете ненавидеть нас, но мы всегда стараемся несмотря ни на что. Даже если мы не выйдем из группы, два раза, три, четыре — мы не сдадимся. Каждый из нас хочет побеждать. Если кто-то из вас думает, что мы проигрываем специально, чтобы вас расстроить… Если так подумать, я расстраиваю не только фанатов. Мои родители расстраиваются так же, как и все болельщики. Чувствуется обида и… Всё, что надо сказать — ждите, ребята, и поддерживайте до конца. Если не удаётся — болейте за другую команду. Может, они будут играть лучше».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
M19 подписала двух игроков по HearthstoneЕвгений «Rikitikitavi» Занин и Дмитрий «unwi2» Ижмяков стали игроками M19 в дисциплине Hearthstone.Blizzard подписала соглашение с Twitch о правах на прямые трансляции киберспортивных мероприятийКомпания Blizzard подписала соглашение с платформой Twitch о правах на прямые трансляции более чем 20 главных киберспортивных мероприятий Blizzard в 2018 году.Cyber Anji выиграла WellPlay Invitational #8Коллектив Cyber Anji стал победителем онлайн-турнира WellPlay Invitational #8.Чжоу «bLink» Ян и Ли «iceice» Пэн создали новую командуБывшие игроки Wings Gaming Чжоу «bLink» Ян и Ли «iceice» Пэн создали новый коллектив под тегом Team Dango.Первые матчи летнего сплита Лиги Претендентов состоятся 22 июняRiot Games сообщила подробности летнего сплита Лиги Претендентов.Организаторы The Summit 7 выплатят призовые командам, не приехавшим на LAN-финал из-за визовых проблемСтудия Beyond The Summit выплатит призовые командам Clutch Gamers и CDEC Gaming, которые не смогли приехать на LAN-финал из-за визовых проблем.Virtus.pro замкнула топ-10 рейтинга команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.Стал известен состав сборной России на Overwatch World CupОтборочный комитет России определил состав сборной на Overwatch World Cup.Андрей «Ghostik» Кадык: В СНГ кроме Virtus.pro никто себя уверенно не показывалИгрок Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык прокомментировал распределение региональных слотов в квалификациях к The International 2017.Марсело «coldzera» Давид признан лучшим игроком DreamHack Summer 2017Игрок SK Gaming Марсело «coldzera» Давид признан MVP турнира DreamHack Summer 2017.Йон «Orange» Вестберг выиграл DreamHack Summer 2017Швед Йон «Orange» Вестберг стал победителем турнира DreamHack Summer 2017 по Hearthstone.SK Gaming стала чемпионом DreamHack Summer 2017Бразильская команда SK Gaming выиграла турнир DreamHack Summer 2017.Анонсированы группы турнира ECS Season 3Организаторы третьего сезона Esports Championship Series анонсировали распределение команд по группам.Team Empire представила новый состав по League of LegendsОрганизация Team Empire анонсировала новый состав по League of Legends на летний сплит Лиги Претендентов.Виктор «TaZ» Войтас: Не думаю, что возраст в киберспорте так уж важенИгрок Virtus.pro Виктор «TaZ» Войтас поделился мнением о важности возраста и физической формы в киберспорте.Илья «Lil» Ильюк: Два года стараний и вот он результатИгрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк прокомментировал получение инвайта на The International 2017.Андреас «Xyp9x» Хойслет создал союз киберспортсменов ДанииИгрок Astralis Андреас «Xyp9x» Хойслет совместно с организацией DEF-Sport основал профсоюз киберспортсменов Дании.Алексей «Cypher» Янушевский выиграл первый турнир по Quake ChampionsБелорус Алексей «Cypher» Янушевский стал победителем первого турнира по Quake Champions — 125 FPS Sunday Cup #83.Гайд по кампании «Лихой омут» в Dota 2Гайд по кампании «Лихой омут» в Dota 2Мы постарались разобраться в том, как лучше всего действовать, чтобы пройти первый акт и заработать максимальные бонусы для компендиума.Virtus.pro, OG, Evil Geniuses и Team Liquid получили приглашения на The International 2017Valve опубликовала список команд, которые получили прямые приглашения на турнир The International 2017.
Баскетбол
Агент Мозгова: Знали, что «Бруклин» заинтересован в обмене Тимофея
Футбол
Дмитрий Хомуха: Матч сборной России состоится на «Открытии Арене», но это не повлияет на игроков «Спартака»
Баскетбол
Блатт и Барцокас претендуют на пост главного тренера «Химок»
Бокс
Дэйна Уайт: Если Макгрегор нокаутирует Мэйвезера, он станет самой большой звездой в мире спорта
все новости