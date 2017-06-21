Александр «s1mple» Костылев: Поддерживайте до конца, если не удаётся — болейте за другую команду

Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев в интервью CyberSport.ru рассказал о подготовке команды к предстоящим турнирам, поделился мнением о фанатах из СНГ, высказался по поводу шоу-матча между Virtus.pro и Astralis за 250 000 долларов, а также обратился к фанатам.



«Мы определили себе график — у нас большой буткемп после свадьбы Ладислава [GuardiaN]. Он женится 30 июня, мы вылетаем в Кёльн 2 июля. ESL организует нам буткемп перед ESL One Cologne 2017, потом мы отправляемся на «мейджор». Он у нас в приоритете, но Кёльн будет тренировкой.



Последние матчи у нас были на Cobblestone и Mirage, тут сыграли Nuke и наконец-то победили на ней, тем более FlipSid3 Tactics играет её хорошо. И есть Inferno, которую надо подтянуть. Последний раз мы её проиграли fnatic в четвертьфинальной серии до двух побед на StarLadder и получили много опыта.



Фанаты из СНГ более активны, чем европейские. С американцами сравнивать также сложно — тут люди куда энергичнее. Болельщики из СНГ очень хорошо поддерживают другие команды, будь это VP, HellRaisers или другие европейцы. Это было на «Эпицентре» и StarLadder в Минске. Болельщики из СНГ поддерживают хороший, красивый Counter-Strike.



Это неплохой способ для команд заработать деньги. ELEAGUE молодцы, они много тратят, и это окупается благодаря телевидению и рекламе. Но я думаю, что тут допустили ошибку, поскольку VP не в той форме, которая у них была в финале The ELEAGUE Major. Там они с Astralis лучше боролись.



Турнир длился 5-6 дней, всё время был полный зал, хватало времени подготовиться к командам. Когда VP приглашают на такой турнир во время большого перерыва между чемпионатами, они не знают, что ожидать. На ELEAGUE Major у каждого соперника можно было выделить «дефолты», понять, какие раунды они используют. Сейчас это было практически невозможно. Побеждает тот, кто лучше подготовится индивидуально или наиграет что-то неожиданное.



Настоящие фанаты всегда будут верить. Тем, кто хочет что-то услышать: можете ненавидеть нас, но мы всегда стараемся несмотря ни на что. Даже если мы не выйдем из группы, два раза, три, четыре — мы не сдадимся. Каждый из нас хочет побеждать. Если кто-то из вас думает, что мы проигрываем специально, чтобы вас расстроить… Если так подумать, я расстраиваю не только фанатов. Мои родители расстраиваются так же, как и все болельщики. Чувствуется обида и… Всё, что надо сказать — ждите, ребята, и поддерживайте до конца. Если не удаётся — болейте за другую команду. Может, они будут играть лучше».



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