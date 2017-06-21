Евгений Бушманов: Роналду – фигура, которая приковывает к себе внимание
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил роль Криштиану Роналду в сборной Португалии.
- Роналду — это такая фигура, которая приковывает к себе внимание, и об этом все пишут. Но я не думаю, что на него это сильно влияет. Начинается игра, подготовка к игре — и футболисты, как правило, забывают о бытовых проблемах. К тому же португальцы будут часто играть на Роналду. Так делает и «Реал», и любая команда в такой ситуации бы так поступила. Они будут давать Криштиану завершать атаки. Но я уверен, что наша сборная к этому готова и знает, как этому противостоять, - рассказал Бушманов в интервью «Газете.ру».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча подопечных Станислава Черчесова с действующими чемпионами Европы.
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин, Кудряшов, Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров, Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру, Гомеш, Силва Б., Силва А., Карвалью, Силва А., Роналду
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция