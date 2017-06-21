Евгений Бушманов: Роналду – фигура, которая приковывает к себе внимание

читайте также

Акинфеев стал рекордсменом сборной России Матч против сборной Португалии станет для Игоря Акинфеева 100-м матчем за сборную России.

Россия – Португалия. Накануне матча Кубка Конфедераций Следим за игрой, после которой команда Станислава Черчесова может выйти в плей-офф.

Тренер сборной Австралии: Следили за сборной Камеруна еще на Кубке африканских наций Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился мнением о предстоящей игре против сборной Камеруна.

Россия правда может обыграть Португалию. И вот откуда у нас дополнительные шансы Сборная России уже сделала на Кубке конфедераций больше обязательной программы: не только победила, но и добавила приятных впечатлений.

Россия – Португалия. Стали известны стартовые составы команд Главные тренеры сборных России и Португалии Станислав Черчесов и Фернанду Сантуш назвали стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Тренер сборной Австралии: Поездка в СССР в 1985-м – одна из самых запоминающихся в моей жизни Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу рассказал о своей поездке в СССР в бытность игроком.

Виталий Мутко: Немецкие СМИ должны винить в невысокой посещаемости матча сборной своих же болельщиков Вице-премьер РФ Виталий Мутко посоветовал немецким СМИ упрекать своих болельщиков в низкой посещаемости матча своей сборной на Кубке конфедераций.

Защитник сборной Австралии Марк Миллиган: Все тренировочные арены в Петербурге отличные Защитник сборной Австралии Марк Миллиган поделился мнением о своем капитанстве и готовности к матчу с Камеруном.

Читатели «Советского спорта» полагают, что сборная Португалии обыграет россиян Сегодня на «Открытие Арене» в Москве сборная России по футболу проведет свой второй матч группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Не дрожать! Совет сборной перед матчем с Португалией Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик предвкушает игру России и Португалии и дает самый главный совет нашей команде.

Футбол в России – это похороны. Германия о Кубке конфедераций Немецкие журналисты, объявлявшие бойкот Кубку конфедераций, передумали, приехали и пишут язвительные заметки.

Букмекеры считают, что сборная Мексики легко разберется с Новой Зеландией Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии.

Дмитрий Булыкин: Ничья станет справедливым результатом матча сборных России и Португалии Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин – о предстоящем матче национальной команды со сборной Португалии.

«Footboat-2017» от «Советского спорта»: утро Китая «Советский спорт» поразил всех специальным кораблем на Москве-реке, посвященным Кубку конфедераций.

Евгений Бушманов: Не думаю, что наша сборная побежит вперед сломя голову в матче с португальцами Тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча Россия - Португалия на Кубке конфедераций.

Дмитрий Хомуха: Матч сборной России состоится на «Открытии Арене», но это не повлияет на игроков «Спартака» Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

Бушманов считает, что сборная России нацелена на победу в матче с Португалией Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

Мануэл Фернандеш: Кто в сборной России остановит Роналду? Не представляю Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о сборных России и Португалии.

Букмекеры считают Португалию явным фаворитом в матче с россиянами Сегодня на «Открытие Арене» в Москве сборная России сыграет с португальцами свой второй матч в рамках Кубка конфедераций-2017.