Читатели «Советского спорта» полагают, что сборная Португалии обыграет россиян
Сегодня на «Открытие Арене» в Москве сборная России по футболу проведет свой второй матч группового этапа Кубка конфедераций-2017.
Напомним, во встречах первого тура россияне нанесли поражение команде Новой Зеландии (2:0), а португальцы в компенсированное арбитром время упустили победу над Мексикой (2:2).
Большинство читателей «Советского спорта» полагают, что сегодняшняя игра завершится победой Португалии.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча подопечных Станислава Черчесова с действующими чемпионами Европы.
Букмекеры считают Португалию явным фаворитом в матче с россиянами
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин, Кудряшов, Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров, Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру, Гомеш, Силва Б., Силва А., Карвалью, Силва А., Роналду
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция