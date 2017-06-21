Арсен Венгер: У Жиру есть качества, которые необходимы «Арсеналу»
Источник: Goal.comКомментарии
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер заявил, что форвард Оливье Жиру необходим команде.
«У него был неудачный сезон, он играл не так много, – приводит Goal.com слова Венгера. – Даже когда он играл хорошо, он не всегда выходил на следующий матч.
Он принес нам много очков, когда выходил на замену, потому что много забивал. У него есть качества, которые необходимы нашей команде».
Напомним, ранее появилась информация о том, что на 30-летнего форварда претендует «Вест Хэм», готовый заплатить «Арсеналу» 20 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Жиру провел 39 матчей во всех турнирах, но лишь в 11 играх премьер-лиги выходил в стартовом составе.
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