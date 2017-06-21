Арсен Венгер: У Жиру есть качества, которые необходимы «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что форвард Оливье Жиру необходим команде.

«У него был неудачный сезон, он играл не так много, – приводит Goal.com слова Венгера. – Даже когда он играл хорошо, он не всегда выходил на следующий матч.

Он принес нам много очков, когда выходил на замену, потому что много забивал. У него есть качества, которые необходимы нашей команде».

Напомним, ранее появилась информация о том, что на 30-летнего форварда претендует «Вест Хэм», готовый заплатить «Арсеналу» 20 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Жиру провел 39 матчей во всех турнирах, но лишь в 11 играх премьер-лиги выходил в стартовом составе.