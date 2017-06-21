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«СКА-Хабаровск» подписал нападающего Землянухина и защитника Тишкина

Источник:  ФК «СКА-Энергия»Комментарии

«СКА-Хабаровск» подписал контракты с нападающим Антоном Землянухиным и защитником Максимом Тишкиным, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

28-летний Землянухин ранее выступал в чемпионатах Турции, Казахстана, Сербии и Таиланда.

Его последним клубом был тайский «Сукхотай». В сезоне-2017 он в 18 матчах местной лиги-1 забил два мяча.

В составе сборной Киргизии Землянухин провел 22 матча и забил семь мячей.

27-летний Тишкин за время профессиональной карьеры провел в российской премьер-лиге 51 матч, выступая за «Мордовию», «Уфу» и «Томь». Минувший сезон он завершил в «Балтике».

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