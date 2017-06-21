Виталий Мутко: Немецкие СМИ должны винить в невысокой посещаемости матча сборной своих же болельщиков

Вице-премьер РФ Виталий Мутко посоветовал немецким СМИ упрекать своих болельщиков в низкой посещаемости матча своей сборной на Кубке конфедераций.

- Вот немецкие СМИ писали после игры своей сборной, что мало болельщиков пришло на нее. Так, господа, это ваших болельщиков мало. Мы сделали все: безвизовый въезд, бесплатный проезд, заморозили цены в гостиницах... Все, чтобы облегчить нагрузку на кошелек болельщиков из-за рубежа, - заявил Мутко.

Напомним, 19 июня сборная Германии переиграла австралийцев на стадионе «Фишт» в Сочи со счетом 3:2.

По официальным данным, матч посетили 28 605 болельщиков.