Виталий Мутко: Немецкие СМИ должны винить в невысокой посещаемости матча сборной своих же болельщиков
Вице-премьер РФ Виталий Мутко посоветовал немецким СМИ упрекать своих болельщиков в низкой посещаемости матча своей сборной на Кубке конфедераций.
- Вот немецкие СМИ писали после игры своей сборной, что мало болельщиков пришло на нее. Так, господа, это ваших болельщиков мало. Мы сделали все: безвизовый въезд, бесплатный проезд, заморозили цены в гостиницах... Все, чтобы облегчить нагрузку на кошелек болельщиков из-за рубежа, - заявил Мутко.
Напомним, 19 июня сборная Германии переиграла австралийцев на стадионе «Фишт» в Сочи со счетом 3:2.
По официальным данным, матч посетили 28 605 болельщиков.
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция