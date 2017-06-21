Россия – Португалия. Стали известны стартовые составы команд
Главные тренеры
сборных России и Португалии Станислав Черчесов и Фернанду Сантуш назвали
стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Кубка
конфедераций.
Россия: Акинфеев, Шишкин, Васин, Джикия, Глушаков, Смолов, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Комбаров.
Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Соареш, Адриен Силва.
Напомним, после первого тура у России три очка, у Португалии – одно.
Матч Россия – Португалия пройдет на стадионе «Спартак». Начало – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин, Кудряшов, Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров, Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру, Гомеш, Силва Б., Силва А., Карвалью, Силва А., Роналду
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция