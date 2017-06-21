Тренер сборной Австралии: Следили за сборной Камеруна еще на Кубке африканских наций

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился мнением о предстоящей игре против сборной Камеруна.



- Как себя чувствуете после поражения в первом туре?

- Мы были разочарованы результатом первой игры. Особенно тем, как показали себя в первом тайме. После перерыва команда проявила сильный характер и закончила матч на высокой ноте. Игроки правильно восприняли информацию, они ждут следующего матча. Мы еще поработаем. Когда игра так близка, нет смысла многое менять. Может, сделаю пару перестановок.

- Вы видели, как Камерун играл против Чили?

- Это хорошая команда. Мы давно за ней следили, видели ее игру еще на Кубке африканских наций. Знаем, на что они способны. Даже с такой командой, как Чили, они опасны - особенно в переходах в атаку. Мы готовили игроков к этому. По первому туру мы поняли, что надо быть верным своему стилю. Нужно заставить соперников играть так, как мы хотим, - передает слова Постекоглу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Камеруна встретится со сборной Австралии в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3).