Сауль Альварес: Я считаю, что Джейкобс победил Головкина с преимуществом в одно или два очка
Мексиканский боксер Сауль Альварес не считает, что чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин действительно победил в своем последнем бою американца Дэниела Джейкобса.
- Я не увидел ничего нового от Головкина в этом бою. Геннадий - боец одного измерения, но, конечно, он очень опасен, когда идет вперед и оказывает давление на соперника.
Но я увидел, что умный и легкий на ногах боксер способен доставить ему большие проблемы. Джейкобс слишком уважал чемпиона в начальных раундах: он мог добиться большего. Но даже при таком раскладе, я думаю, что Дэниел выиграл этот поединок с разницей в одно или два очка, - заявил Альварес.
Canelo: Golovkin One-Dimensional; I Thought He Lost to Jacobs https://t.co/zzKGBQonZP #boxing pic.twitter.com/Ek6A4iBtpO— BoxingScene.com (@boxingscene) 21 июня 2017 г.
Напомним, по итогам боя Головкин - Джейкобс все трое судей отдали предпочтение боксеру из Казахстана (115:112, 115:112, 114:113).
16 сентября в Лас-Вегасе Геннадий сразится с Альваресом. На кону будут принадлежащие Головкину чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в среднем весе.