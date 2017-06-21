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Сауль Альварес: Я считаю, что Джейкобс победил Головкина с преимуществом в одно или два очка

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мексиканский боксер Сауль Альварес не считает, что чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин действительно победил в своем последнем бою американца Дэниела Джейкобса.

- Я не увидел ничего нового от Головкина в этом бою. Геннадий - боец одного измерения, но, конечно, он очень опасен, когда идет вперед и оказывает давление на соперника. 

Но я увидел, что умный и легкий на ногах боксер способен доставить ему большие проблемы. Джейкобс слишком уважал чемпиона в начальных раундах: он мог добиться большего. Но даже при таком раскладе, я думаю, что Дэниел выиграл этот поединок с разницей в одно или два очка, - заявил Альварес.

Напомним, по итогам боя Головкин - Джейкобс все трое судей отдали предпочтение боксеру из Казахстана (115:112, 115:112, 114:113).

16 сентября в Лас-Вегасе Геннадий сразится с Альваресом. На кону будут принадлежащие Головкину чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в среднем весе.

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