Александр Кожевников: Не уверен, что все новички ЦСКА пройдут проверку Москвой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о трансферной кампании клубов КХЛ.

- Чем вас удивила трансферная кампания-2017?

- Если говорить о Западной конференции, то здесь все самые интересные переходы произошли еще весной - с участием ЦСКА. Капризов, Бурдасов, Шумаков, Шалунов, Окулов - их ждет проверка Москвой и не уверен, что все ее пройдут. Пока мало новостей из СКА, но, не удивлюсь, если после 1 июля, когда откроется рынок в НХЛ, Санкт-Петербург нас чем-то удивит.Что касается Восточной конференции, то бросается в глаза ситуация в Магнитке, потерявшей лидеров своей обороны - Антипина, Ли, Береглазова. Конечно, это удар.

- Потери «Металлурга» накануне олимпийского сезона бьют и по национальной сборной?

- Это больная тема. И она касается не только «Металлурга», но и, например, СКА, где, говорят, вслед за Шипачевым в НХЛ уедет Дадонов.Думаю, что для сборной потеря Шипачева с Дадоновым более существенная, чем отъезд Антипина или Береглазова. Молодые защитники у нас в последнее время появляются - чего стоит один только Зуб, который вырос в игрока основного состава и СКА, и сборной. А вот с забивными нападающими вопросов в России все больше и больше.