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«Ахмат» может подписать защитника сборной Венгрии

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Защитник «Видеотона» и сборной Венгрии Пауло Винисиус может в ближайшее время перейти в «Ахмат», сообщает «Спорт день за днем».

По данным издания, российский клуб уже прислал запрос на трансфер Винисиуса, его трансфер будет стоить грозненцам клубу около 3 млн евро.

Представители «Ахмата» давно следят за Винисиусом, для этого они недавно ездили на товарищеский матч между сборными Венгрии и России, в котором футболист отыграл весь второй тайм.

В минувшем сезоне Винисиус в составе «Видеотона» завоевал серебряные медали венгерского чемпионата. В 32 матчах он забил два мяча.

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