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M19 подписала двух игроков по Hearthstone

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Евгений «Rikitikitavi» Занин и Дмитрий «unwi2» Ижмяков стали игроками M19 в дисциплине Hearthstone.

«На территории СНГ множество талантливых игроков, которые показывают отличные результаты в ладдере, регулярно занимают высокие места в топе легенды, выигрывают онлайн турниры и квалификации. Без поддержки им сложно развиваться и совершенствоваться в игре, посвящать ей больше времени, развивать свою медийность и посещать региональные, и тем более зарубежные, турниры. Одна из целей М19 — развитие молодого поколения киберспорстменов СНГ. Поэтому помимо Павла «Картошечка» Павленко, который присоединился к нам, выиграв отборочный турнир, наш состав пополнился двумя молодыми, но очень перспективными игроками», — прокомментировал менеджер M19 по Hearthstone Андрей Полещук.

Напомним, что Павел «Картошечка» Павленко победил на отборочном турнире M19 Hearthstone Open и стал первым игроком организации по Hearthstone.

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