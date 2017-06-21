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«Спартак-2» проиграл «Енисею» Аленичева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-2» потерпел поражение в контрольном матче с «Енисеем» (1:2), который возглавляет бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев. Матч прошел в Новогорске.

Единственный гол в составе «Спартака-2» забил форвард Александр Руденко.

Новогорск

Контрольный матч

«Спартак-2» (Москва) – «Енисей» (Красноярск) – 1:2 (1:1)

Голы: Руденко, 28 – Козлов, 17. Руднев, 58.

«Спартак-2»: Аверкиев (Терешкин, 46), Шанбиев (Рассказов, 46), Лихачев (Мамин, 46), Щербаков (Миронов, 46), Сокол (Красильниченко, 46), Гвинейский (Лисинков, 46), Пантелеев (Володкин, 46), Руденко (Ломовицкий, 46), Полубояринов (Никулин, 46), Нимели (Цыганков, 46), Сакала.

Следующий контрольный матч «Спартак-2» проведет 24 июня с «Велесом» в Сокольниках. 

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