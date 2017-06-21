«Спартак-2» проиграл «Енисею» Аленичева

Спортивный директор «Динамо СПб»: У Соловьева было непростое время после «Зенита», но, думаю, он вернется на свой уровень

Спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов подтвердил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» подписание контракта с экс-полузащитником «Динамо» и «Зенита» Иваном Соловьевым.