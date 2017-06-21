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Азаренко победила в первом матче после рождения сына, отыграв три матчбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира WTA, который проходит на Мальорке.

За 2 часа и 44 минуты Азаренко переиграла японку Рису Озаки в трех партиях. Вчера этот матч был остановлен при счете 5:4 в пользу Озаки в третьей партии из-за наступления темноты.

Сегодня Виктория отыграла две подачи на матч, а при счете 6:5 в пользу японки — три матчбола. Затем она вырвала победу на решающем тай-брейке. Для 27-летней Азаренко это был первый матч в туре после рождения сына.

За выход в четвертьфинал соревнований Виктория поспорит с хорваткой Аной Конюх.

Напомним, в 2012 и 2013 годах Азаренко выигрывала Australian Open.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA

Покрытие - трава

Призовой фонд - 226 750 долларов США

Одиночный разряд

Первый круг

Азаренко (Белоруссия) - Озаки (Япония) - 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).


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