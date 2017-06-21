Кутьин стал игроком «Енисея»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Форвард Александр
Кутьин продолжит карьеру в «Енисее».
Предыдущие полтора сезона 31-летний нападающий провел в «Тосно» и забил десять голов в 51 матче ФНЛ.
В 2012-2015 годах Кутьин выступал за «Арсенал» и прошел с командой от второго дивизиона до премьер-лиги.
Таким образом, форвард хорошо знаком нынешнему главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву, который тренировал «Арсенал» в 2011-2015 годах.
Ранее Кутьин играл за «Елец», «Металлург» (Липецк) и «Тюмень». В сезоне 2013/2014 он стал лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 19 голов в 34 матчах.
Напомним, в среду «Енисей» нанес поражение «Спартаку-2» в контрольном матче в Новогорске.
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