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Кутьин стал игроком «Енисея»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Форвард Александр Кутьин продолжит карьеру в «Енисее».

Предыдущие полтора сезона 31-летний нападающий провел в «Тосно» и забил десять голов в 51 матче ФНЛ.

В 2012-2015 годах Кутьин выступал за «Арсенал» и прошел с командой от второго дивизиона до премьер-лиги.

Таким образом, форвард хорошо знаком нынешнему главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву, который тренировал «Арсенал» в 2011-2015 годах.

Ранее Кутьин играл за «Елец», «Металлург» (Липецк) и «Тюмень». В сезоне 2013/2014 он стал лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 19 голов в 34 матчах.

Напомним, в среду «Енисей» нанес поражение «Спартаку-2» в контрольном матче в Новогорске.

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