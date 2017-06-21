Экс-первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер признан банкротом решением британского суда.

Беккер не смог рассчитаться по долговому обязательству перед одним из частных банков Великобритании.

По словам судьи, Борис не произвел на него впечатление человека, который сможет в ближайшее время погасить задолженность, поэтому ему не была предоставлена стандартная отсрочка в размере 28 дней.

Напомним, в декабре 2016 года Беккер завершил работу в качестве тренера с Новаком Джоковичем.

