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Рижское «Динамо» продлило контракты с нападающими Бичевскисом и Кулдой

Источник:  ХК «Динамо» (Рига)Комментарии

Рижское «Динамо» подписало новые контракты с нападающими Марисом Бичевскисом и Эдгарсом Кулдой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашения рассчитаны до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне 25-летний Бичевскис в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 16 (8+8) очков.

22-летний Кулда в 39 встречах записал в свой актив девять (3+6) очков.

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