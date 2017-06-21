Рижское «Динамо» продлило контракты с нападающими Бичевскисом и Кулдой
Источник: ХК «Динамо» (Рига)Комментарии
Рижское «Динамо» подписало новые контракты с нападающими Марисом Бичевскисом и Эдгарсом Кулдой, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашения рассчитаны до конца следующего сезона.
В минувшем сезоне 25-летний Бичевскис в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 16 (8+8) очков.
22-летний Кулда в 39 встречах записал в свой актив девять (3+6) очков.
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