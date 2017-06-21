Робинсон может сменить «Динамо» на ЦСКА

Защитник «Динамо» Мэт Робинсон может перейти в ЦСКА, сообщает «Р-Спорт».

Контракт 31-летнего канадского игрока обороны с бело-голубыми рассчитан еще на один сезон. Однако защитник подал заявление в арбитраж КХЛ с просьбой расторгнуть соглашение в связи с долгами по зарплате.

Если заявление Робинсона будет удовлетворено, он продолжит карьеру в ЦСКА, с которым у игрока уже есть предварительная договоренность.

Предстоящий сезон станет пятым для Робинсона в КХЛ. В 2013 году канадец приехал в рижское «Динамо», а спустя год перешел в московский клуб.

В 231 матче Робинсон набрал 118 (43+75) очков при показателе полезности «+99» и 117 минутах штрафа.