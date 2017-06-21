Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Робинсон может сменить «Динамо» на ЦСКА

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник «Динамо» Мэт Робинсон может перейти в ЦСКА, сообщает «Р-Спорт».

Контракт 31-летнего канадского игрока обороны с бело-голубыми рассчитан еще на один сезон. Однако защитник подал заявление в арбитраж КХЛ с просьбой расторгнуть соглашение в связи с долгами по зарплате.

Если заявление Робинсона будет удовлетворено, он продолжит карьеру в ЦСКА, с которым у игрока уже есть предварительная договоренность.

Предстоящий сезон станет пятым для Робинсона в КХЛ. В 2013 году канадец приехал в рижское «Динамо», а спустя год перешел в московский клуб.

В 231 матче Робинсон набрал 118 (43+75) очков при показателе полезности «+99» и 117 минутах штрафа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кожевников: Не уверен, что все новички ЦСКА пройдут проверку МосквойДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о трансферной кампании клубов КХЛ.«Динамо» пойдет с молотка?! Олигархи КХЛ уже потирают руки…«Динамо» пойдет с молотка?! Олигархи КХЛ уже потирают руки…Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о главной проблеме бело-голубых, которая серьезно ослабит их в следующем сезоне.Владимир Воробьев: Тренерский штаб «Динамо» сохранится практически в полном составеГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев сообщил, что тренерский штаб бело-голубых после организационно-правовых изменений сохранится практически в полном составе.Самба Соу: «Динамо» – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственностьНовичок «Динамо» Самба Соу поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб.Андрей Коваленко: Терещенко и Ко, плюнув в колодец, теперь пытаются набрать из него воды...Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко раскритиковал капитана московского «Динамо» Алексея Терещенко.Рижское «Динамо» подписало контракт с Лукасом Лессио. Таблица переходов КХЛРижское «Динамо» подписало контракт с Лукасом Лессио. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.«Надо спасать динамовский хоккей!» Жесткое заявление новых боссов бело-голубых«Надо спасать динамовский хоккей!» Жесткое заявление новых боссов бело-голубыхРуководители ВФСО «Динамо» высказались о проблемах своего хоккейного клуба и методах их решения.Долги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новомуДолги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новомуПосле ряда публикаций в «Советском спорте» о судьбе московского «Динамо» на связь с нашей редакцией вышли представители ВФСО бело-голубых.Александр Еременко: Мой контракт лигой не зарегистрирован, но это сейчас не важноВратарь «Динамо», самый ценный игрок плей-офф-2012, 2013 Александр Еременко на специальной пресс-конференции рассказал о своем статусе.Александр Смирнов: Штрейбрехер Воробьев собирает командуНа пресс-конференции игроков «Динамо» выступил руководитель службы безопасности клуба Александр Смирнов.Алексей Терещенко: Пока не расплатятся с долгами, мы контракты с ООО «ХК «Динамо»-Москва» не подпишемНа специальной пресс-конференции на арене в Парке легенд капитан «Динамо» в прошлом сезоне Алексей Терещенко рассказал о ситуации в клубе.Владимир Стржалковский: Сафронов злоупотреблял доверием спонсоровПредседатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский объяснил причины из-за которых начала перестройку в хоккейном клубе бело-голубых.Сергей Федоров: Бюджет ХК «Динамо» позволит достигать высоких спортивных результатовГенеральный директор ООО ХК «Динамо» Сергей Федоров рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.День в истории. Сегодня Константину Локтеву исполнилось бы 84 годаСегодня день рождения Константина Локтева, одного из самых ярких мастеров отечественного хоккея прошлого века.Андрей Коваленко: Профсоюз готов помочь игрокам «Динамо». Но не всем!Андрей Коваленко: Профсоюз готов помочь игрокам «Динамо». Но не всем!Глава профсоюза КХЛ прокомментировал сложную ситуацию, в которую попали игроки московского «Динамо».Андрей Коваленко: В пятницу возвращаюсь в Москву и начинаю разбираться с кипишем в «Динамо»Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко заявил, что не останется в стороне от ситуации, в которой оказались игроки московского «Динамо».Андрей Коваленко: Поборемся за интересы ребят из «Динамо»Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал сложную ситуацию, в которую попали игроки московского «Динамо».Александр Овечкин: Хотел поговорить с Путиным о судьбе «Кузни» и «Динамо»Александр Овечкин: Хотел поговорить с Путиным о судьбе «Кузни» и «Динамо»Обозреватель «Советского спорта» выяснил у Александра Овечкина, какой вопрос именитый форвард хотел задать Президенту РФ на «Прямой линии».Малийский полузащитник Соу может перейти в «Динамо»Малийский полузащитник Самба Соу может стать игроком московского «Динамо». Об этом сообщает французское издание L’Equipe.Российского боксера не пустили на Украину, «Динамо» останется в КХЛ и трансфер Медведева в «Локо». Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.
Футбол
«Спартак-2» проиграл «Енисею» Аленичева
Футбол
«Ахмат» может подписать защитника сборной Венгрии
Бокс
Сауль Альварес: Я считаю, что Джейкобс победил Головкина с преимуществом в одно или два очка
Футбол
Акинфеев стал рекордсменом сборной России
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Мэт Робинсон
Мэт Робинсонвсе новости