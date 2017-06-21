Губернатор Краснодарского края: Гран-при России и ЧМ-2018 нужно было развести

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, почему была изменена дата проведения Гран-при России 2018 года.

«С инициативой изменения сроков проведения российского этапа Формулы-1 Край выступал несколько месяцев назад, и здесь очень важно, что коллеги поддержали нас в этом вопросе. Безусловно, эти мероприятия необходимо разводить», – цитирует Кондратьева ТАСС.

Напомним, что Гран-при России в 2018 году пройдет 30 сентября, а чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира в том числе пройдут и в Сочи.