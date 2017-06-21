Губернатор Краснодарского края: Гран-при России и ЧМ-2018 нужно было развести
Губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев рассказал,
почему была изменена дата проведения Гран-при России 2018 года.
«С инициативой изменения
сроков проведения российского этапа Формулы-1 Край выступал несколько месяцев
назад, и здесь очень важно, что коллеги поддержали нас в этом вопросе.
Безусловно, эти мероприятия необходимо разводить», – цитирует Кондратьева ТАСС.
Напомним, что Гран-при
России в 2018 году пройдет 30 сентября, а чемпионат мира по футболу 2018 года
пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира в том числе пройдут и в Сочи.
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