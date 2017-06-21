Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Губернатор Краснодарского края: Гран-при России и ЧМ-2018 нужно было развести

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, почему была изменена дата проведения Гран-при России 2018 года.

«С инициативой изменения сроков проведения российского этапа Формулы-1 Край выступал несколько месяцев назад, и здесь очень важно, что коллеги поддержали нас в этом вопросе. Безусловно, эти мероприятия необходимо разводить», – цитирует Кондратьева ТАСС.

Напомним, что Гран-при России в 2018 году пройдет 30 сентября, а чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира в том числе пройдут и в Сочи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серхио Перес: В Баку у нас есть шанс побороться за очкиПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что гонка пройдет в Баку.Kick off China. Во время ЧМ-2018 в Москве откроют Дом китайского гостеприимстваKick off China. Во время ЧМ-2018 в Москве откроют Дом китайского гостеприимства«Советский спорт» рассказывает о новых китайских инициативах в мире футбола.В «Лужниках» завершают установку тематических светильниковУстановка наружного освещения на территории спорткомплекса «Лужники» выполнена на 90%, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Льюис Хэмилтон: Могу завершить карьеру в конце текущего сезонаТрехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон может уйти из большого спорта в конце 2017 года.Тото Вольфф: Конечно, Боттасу некомфортно, но он знал, что мы не будем спешить с новым предложениемИсполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о ситуации с продлением контракта с пилотом Валттери Боттасом.Глава Международной федерации самбо: Сборная по самбо выступит на ЧМ по футболу не хуже футболистовГлава Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил, что сборная России по самбо выступит на чемпионате мира по футболу не хуже футболистов.Чейз Кэри: Календарь Формулы-1 сезона 2018 года сделан с учетом матчей ЧМ-2018Исполнительный директор Формулы-1 Чэйз Кэри заявил, что календарь сезона 2018 года сделан с учетом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.У Гран-при России сменится организаторСменится компания-организатор проведения Гран-при России в Сочи. Об этом сообщил советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.Сайнс может сменить Алонсо в «Макларене»В случае ухода Фернандо Алонсо из «Макларена» главным кандидатом на его место станет пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший. Об этом сообщает Motorsport.com.Лэнс Стролл: Не знаю, чего ждать от Гран-при АзербайджанаПилот команды «Уильямс» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Фелипе Масса: С нетерпением жду возвращения в АзербайджанПилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Себастьян Феттель: Не вижу смысла пользоваться социальными сетямиЧетырехкратный чемпион мира в Формуле-1 Себатьян Феттель поведал, почему не пользуется социальными сетями.Диего Марадона: Месси вошел в историюБывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.У наших игр с Португалией и Мексикой будет длинный следУ наших игр с Португалией и Мексикой будет длинный следОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду.Инес Сайнс: Россия готова к приезду болельщиков на чемпионат мира 2018 годаПопулярная мексиканская ведущая Инес Сайнс поделилась впечатлениями от проходящего в России Кубка конфедераций.Гран-при России-2018 состоится 30 сентябряГонка на «Автодроме Сочи» перенесена в календаре чемпионата мира «Формулы-1» с весны на осень.Правительство Петербурга зарезервировало запасной газон для стадиона на КрестовскомВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, сообщил, что под чемпионат мира-2018 для арены готовят запасной рулонный газон.Камерун проиграл Чили, ничья в матче Португалия – Мексика и массовая драка с участием Халка и Оскара в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Автодром в Имоле прошел проверку FIA и может вернуться в Формулу-1Автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле успешно прошел проверку FIA во главе с Чарли Уайтингом.Тото Вольфф: Хэмилтон старательно и ответственно выполняет свою работуРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф сказал, что Льюис Хэмилтон ответственно подходит к своей работе.
Футбол
«Спартак-2» проиграл «Енисею» Аленичева
Футбол
«Ахмат» может подписать защитника сборной Венгрии
Бокс
Сауль Альварес: Я считаю, что Джейкобс победил Головкина с преимуществом в одно или два очка
Футбол
Акинфеев стал рекордсменом сборной России
все новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости