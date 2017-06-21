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«Тосно» сыграл вничью с «Химками» на сборе в Москве

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

«Тосно» сборе в Москве сыграл вничью с «Химками» со счетом 2:2.

В составе тосненцев голы забили Евгений Марков и Александр Карницкий, перешедший в клуб сегодня. За подмосковный клуб отличились Евгений Алферов и Владимир Соболев.

Напомним, в следующем товарищеском матче «Тосно» встретится со «Спартаком-2» 24 июня. Подготовительный сбор клуба продлится до 25 июня.   

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