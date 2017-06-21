Йоахим Лев: Чили – непредсказуемая гибкая команда

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от встречи с командой Чили на групповом этапе Кубка конфедераций.

Матч пройдет 22 июня на «Казань Арене».

«Мы два дня отдыхали после игры с Австралией. Матч с Чили будем совсем другим. Сомнений нет. Австралия была предсказуема для нас по тактике. Мы знали, что будем атаковать, что у нас будет контроль мяча. Чили - непредсказуемая гибкая команда, в которой все хотят забивать. Мы не знаем, какая будет расстановка, и это их сила. Еще у них ментальность победителей, что очень важно», – сказал Лев.