Йоахим Лев: Чили – непредсказуемая гибкая команда
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от встречи с командой Чили на групповом этапе Кубка конфедераций.
Матч пройдет 22 июня на «Казань Арене».
«Мы два дня отдыхали после игры с Австралией. Матч с Чили будем совсем другим. Сомнений нет. Австралия была предсказуема для нас по тактике. Мы знали, что будем атаковать, что у нас будет контроль мяча. Чили - непредсказуемая гибкая команда, в которой все хотят забивать. Мы не знаем, какая будет расстановка, и это их сила. Еще у них ментальность победителей, что очень важно», – сказал Лев.
Матч
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически