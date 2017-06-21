«Краснодар» разгромил «Черноморец» в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Состоялись товарищеский
матч с участием российских клубов. «Краснодар» одержал крупную победу в матче с
новороссийским «Черноморцем» - 5:1.
В составе «быков»
отличились Комличенко, Подберезкин, Жоаозиньо, Голубев и Рамирес. «Черноморец»
ответил голом Губанова. 24 июня «Краснодар» сыграет еще один товарищеский матч
против «СКА-Хабаровска».
Товарищеский матч
«Краснодар»
– «Черноморец» (Новороссийск) – 5:1
Голы: Комличенко, 12, Подберезкин,
31, с пенальти, Жоаозиньо, 41, Голубев, 55, Рамирес, 62 – Губанов,
67.
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