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«Краснодар» разгромил «Черноморец» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись товарищеский матч с участием российских клубов. «Краснодар» одержал крупную победу в матче с новороссийским «Черноморцем» - 5:1.

В составе «быков» отличились Комличенко, Подберезкин, Жоаозиньо, Голубев и Рамирес. «Черноморец» ответил голом Губанова. 24 июня «Краснодар» сыграет еще один товарищеский матч против «СКА-Хабаровска».

Товарищеский матч

«Краснодар» – «Черноморец» (Новороссийск) – 5:1 

Голы: Комличенко, 12, Подберезкин, 31, с пенальти, Жоаозиньо, 41, Голубев, 55, Рамирес, 62 – Губанов, 67. 

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