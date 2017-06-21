Андрей Червиченко: Канунников не сильнее нападающих, которые есть в «Спартаке»
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился о возможном переходе нападающего «Рубина» Максима Канунникова в команду Массимо Карреры.
- Канунников - загадка. Может быть, кто-то осваивает бюджет и преследует свои цели. Не сказать, что этот нападающий сильнее тех, кто есть в команде. Надо было брать кого-то на перспективу в таком случае. А Канунников - самое ближайшее прошлое, - считает Канунников.
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