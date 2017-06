«Вегас» представил форму на дебютный сезон в НХЛ (фото)

Новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» представил форму на дебютный сезон. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Основная форма команды будет белого цвета, а запасной комплект – серого. В обоих случаях в форме будут серые (либо черные) и золотистые вставки.

