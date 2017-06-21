«Вегас» представил форму на дебютный сезон в НХЛ (фото)
Новичок НХЛ «Вегас Голден
Найтс» представил форму на дебютный сезон. Об этом сообщает официальный твиттер
клуба.
Основная форма команды будет белого цвета, а запасной комплект – серого. В обоих случаях в форме будут серые (либо черные) и золотистые вставки.
A full look at our new jerseys:— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 21 июня 2017 г.
📷https://t.co/EY2PQezzgD#VGKFirstJersey pic.twitter.com/rPCOmi109G
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