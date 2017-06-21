Видео гола Роналду в матче Россия – Португалия
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В эти минуты в Москве проходит матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
На восьмой минуте нападающий португальцев Криштиану Роналду открыл счет в матче.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @selecaoportugal Роналду @Cristiano 8'— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 июня 2017 г.
Россия🇷🇺0:1🇵🇹Португалия #RUSPOR #КК2017 #ConfedCup pic.twitter.com/0zxLqmnQ7L
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